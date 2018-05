POL-RE: Recklinghausen: Ein Schwerverletzter bei Unfall auf Hubertusstraße

Recklinghausen (ots) - Auf der Hubertusstraße sind heute, gegen 12.10 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Eine 60-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und hielt dafür kurz an. Zur gleichen Zeit fuhr ein 72-jährige Autofahrer aus Recklinghausen, der hinter der Frau unterwegs war, links an dem Auto der 60-Jährigen vorbei. Dabei kam es zur Kollision, wobei der Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Sachschaden an den Autos wird auf 7.500 Euro geschätzt.

