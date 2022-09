Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großeinsatz bei Scheunenbrand - Reetdachhaus gerettet

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Borgdorf-Seedorf - Mit einem Großaufgebot bekämpfte die Feuerwehr am 23.09.2022 das Feuer in einer Scheine im Hunnenkamp in Borgdorf-Seedorf. Kurz nach 11.00 Uhr waren die ersten Wehren zu dem Einsatz ausgerückt und konnten schon auf der Anfahrt eine mächtige Rauchwolke sehen. Eine 20x30 Meter große Scheune stand in Flammen, das unmittelbar daran angrenzende Reetdachhaus war stark gefährdet. Mit einem schnellen und massiven Einsatz gelang es den Frauen und Männern der freiwilligen Feuerwehren ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Einsatzstufe wurde mittlerweile auf FEU 4 erhöht, mehr als 130 Einsatzkräfte waren am Brandort. Um die Wasserversorgung zu gewährleisten, musste eine mehr als 500 Meter lange Schlauchleitung zum See gelegt werden. Zwei Autos konnten aus der brennenden Scheune gezogen werden, weitere befanden sich im Inneren der Scheune. Mit einem Bagger wurde versucht, das brennende Stroh vom Dachboden der teilweise eingestürzten Scheune zu holen und abzulöschen. Über die NINA Warn-App wurden Anwohner aufgefordert Fenster und Türen zu schließen. Über die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens gibt es keine Erkenntnisse. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Eingesetzt waren die Feuerwehren Borgdorf-Seedorf, Blocksdorf, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Langwedel, Nortorf, Schülp und Timmaspe, LZG, TEL, KBM, Rettungsdienst und Polizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell