Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Abschlussmeldung - Großbrand in Grevenkrug (Feuer 2. Alarmstufe << Feuer 3. Alarmstufe)

Rendsburg (ots)

Die Einsatzstelle ist kalt! Die Einsatzkräfte waren noch bis in die frühen Morgenstunden mit den Nachlösch- / Aufräumarbeiten beschäftigt. Gegen 06:56 Uhr am heutigen Morgen, konnte das Feuer als "AUS" gemeldet werden, und es wurde noch bis 09:17 Uhr eine Brandwache durch die Freiwillige Feuerwehr Grevenkrug gestellt. Die 3 Verletzten konnten in der Nacht das Krankenhaus schon wieder verlassen und sind wohl auf. Somit findet auch hier ein langer und kräftezehrender Einsatz sein Ende und auch ein großer Dank an die vielen Anwohner in der Straße die solidarisch die Einsatzkräfte mit ausreichend Kaffee, Wasser und anderem gestärkt und versorgt haben bis spät in die Morgenstunden.

