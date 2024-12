Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0772--Erneut falsche Wasserwerker unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Bruno-Bürgel-Straße Zeit: 09.12.2024, 10:30 Uhr

Am Montag gaben sich in Vegesack zwei Trickbetrüger als Wasserwerker aus und gelangten so an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr klingelte in der Bruno-Bürgel-Straße ein bislang unbekannter Mann bei einem älteren Ehepaar und gab sich als Handwerker aus, welcher angeblich die Wasserleitungen überprüfen müsse. Während er durch die 87-jährige Ehefrau und den 87-jährigen Ehemann ins Bad und in die Küche geführt wurde, gelangte durch die offenstehende Wohnungstür ein zweiter unbekannter Mann in die Wohnung und durchsuchte die weiteren Zimmer. Nachdem die Männer die Wohnung wieder verließen, stellten die Senioren fest, dass unter anderem eine Geldkassette mit einem höheren Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Der erste Trickbetrüger soll circa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von kräftiger Gestalt gewesen sein. Er trug kurze Haare, fast Glatze und war dunkel gekleidet. Der zweite Mann wurde nur kurz beim Verlassen der Wohnung gesehen. Er trug einen schwarzen Vollbart und hatte eine Mütze auf dem Kopf.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen. Die Polizei Bremen warnt vor diesen Trickdieben und rät: Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de

