POL-HB: Nr.: 0491 --Polizei schnappt mobilen Einbrecher

Nr.: 0491 --Polizei schnappt mobilen Einbrecher--

Ort: Bremen, Oberneuland, Horn-Lehe, Rockwinkeler Heerstraße, Edisonstraße Zeit: 22.08.23, 3.30 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen in der Nacht zu Dienstag einen 18 Jahre alten Bremer fest. Er steht im dringenden Tatverdacht, zuvor zwei Einbrüche in Oberneuland und Horn-Lehe begangen zu haben. Die Ermittler prüfen außerdem, ob dem Heranwachsenden, der bei seinem Beutezug auf einem E-Scooter unterwegs war, noch weitere Taten zuzuordnen sind.

Der 18-Jährige warf zunächst einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Rockwinkeler Heerstraße und flüchtete anschließend laut Zeugenaussagen auf einem E-Scooter. Im Rahmen der Fahndung wurde den Einsatzkräften in örtlicher und zeitlicher Nähe ein erneuter Einbruchsversuch in einer Pizzeria in der Edisonstraße gemeldet. Als der Streifenwagen eintraf, versuchte der Heranwachsende zu flüchten, kam aber nicht weit und wurde festgenommen. Die Kripo prüft nun, ob er für weitere Eigentumsdelikte im Bremer Osten, insbesondere im Zusammenhang mit der Parfümerie, verantwortlich ist. Die Ermittlungen, auch zu einem möglichen Komplizen, dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

