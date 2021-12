Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0933--Räubertrio überfällt 91-Jährigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Ihlestraße Zeit: 23.12.21, 2.55 Uhr

Drei bislang unbekannte Räuber überfielen in der Nacht zu Donnerstag einen 91 Jahre alten Bremer in seinem Haus in Burgdamm. Das Trio flüchtete unerkannt, die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus in der Ihlestraße. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Zimmer nach Wertsachen. Dabei überraschten sie den 91-jährigen Bewohner im Schlaf, fesselten und schlugen ihn. Anschließend flüchtete das räuberische Trio mit Wertsachen und Bargeld in unbekannte Richtung. Der 91-Jährige konnte sich selbst befreien und alarmierte die Polizei über den Notruf. Er zog sich bei dem Überfall leichte Blessuren zu. Der Senior wurde in die Obhut seines Sohnes gegeben.

Die Polizei fragt: Wer hat gegen 3 Uhr nachts in der Ihlestraße und näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Täter sollen maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen wurde als Anfang 40 beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine Winterjacke und eine Mütze. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell