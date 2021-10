Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0801 --Einbrecher stehlen Tresor--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Stumpesweg Zeit: 15.10.2021, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Vor gut zwei Wochen, am Freitag, 15.10.2021, entwendeten Einbrecher am Nachmittag einen Tresor aus einem Haus in Osterholz. Nach intensiven Ermittlungen sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr brachen die unbekannten Täter in ein Reihenhaus im Stumpesweg ein. Sie durchwühlten die Räume und nahmen einen etwa 200 Kilogramm schweren Tresor mit. Die Polizei sucht nach umfangreichen Ermittlungen Zeugen, die im Stumpesweg, der Straße Oewerweg, der Osterholzer Heerstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell