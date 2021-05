Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0406 --Radfahrer kollidiert mit Longboard--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Osterdeich Zeit: 30.05.21, 19.30 Uhr

Ein 76 Jahre alter Pedelec-Fahrer verletzte sich am Sonntagabend in der Östlichen Vorstadt bei einer Kollision mit einem Longboard schwer.

Der 76-Jährige befuhr die untere Weserpromenade und wollte in Höhe der Lüneburger Straße schräg links abbiegen, um hoch zum Osterdeich zu fahren. Zum selben Zeitpunkt kam ihm vom Osterdeich ein 25 Jahre alter Mann auf seinem Longboard entgegen. Der 25-Jährige sprang rechtzeitig ab, das Longboard rollte jedoch zwischen Vorder- und Hinterreifen des Rades und führte zum Sturz des Senioren. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell