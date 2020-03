Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0199 --Trickbetrüger unterwegs--

Ort: Bremen Zeit: 26.03.2020, 18.00 Uhr

Am Donnerstag rief ein Trickbetrüger bei einem Bremer an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Der Täter war in diesem Fall nicht erfolgreich. Die Polizei warnt vor dem weiteren Auftreten dieser Täter.

Der unbekannte Täter erklärte dem Geschädigten, dass er am Bankautomaten Falschgeld erhalten habe und forderte ihn auf, die Geldscheinnummern vorzulesen. Da es sich angeblich um Falschgeld handelt, sollte aufgrund der aktuellen Corona-Situation das Geld vor der Haustür - zur Abholung durch einen zivilen Polizisten - abgelegt werden.

Der 78-Jährige hat in diesem Fall alles richtig gemacht und sofort die Polizei verständigt.

Die Ermittlungen der Polizei Bremen dauern in dem aktuellen Fall an.

Gerade in Krisenzeiten entstehen Unsicherheiten bei vielen Menschen, die Täter gezielt ausnutzen. Dem Einfallsreichtum der Täter sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Legendenbildung der Täter ist ausgesprochen phantasievoll. Legen sie in solchen Fällen einfach auf und informieren die Polizei!

