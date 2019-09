POL-HB: Nr.: 0565--Drogen und gestohlene Werkzeugkoffer

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Pastorenweg Zeit: 4.9.19, ab 1 Uhr

Am Mittwoch schnappten zivile Einsatzkräfte in Bremen-Gröpelingen einen 37 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Polizisten ein halbes Kilo Drogen, mehrere Tausend Euro Bargeld und über 30 hochwertige Werkzeugkoffer.

Die Polizisten führten in der Nacht zu Mittwoch zivile Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der regionalen Straßenkriminalität im Bereich Gröpelingen durch. Dabei beobachteten sie gegen 1 Uhr eine vermutliche Drogenübergabe in einem Auto im Pastorenweg. Bei der anschließenden Überprüfung der 24 und 37 Jahre alten Fahrzeuginsassen fanden die Beamten mehrere Gramm Heroin, Cannabis sowie Bargeld und ein Einhandmesser. Nach einem schnell erwirkten Durchsuchungsbeschluss wurden die Polizisten in der Wohnung des 37-Jährigen in Osterholz-Scharmbeck fündig. Auch hier stellten die Einsatzkräfte diverse Beweismittel sicher. Sie fanden unter anderem 33 Werkzeugkoffer, die vermutlich aus mehreren Einbrüchen in Bremen und Umland stammen. Weiter beschlagnahmten sie mehrere Messer und ein knappes, halbes Kilo Heroin. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte in einem kleinen Zwinger, der lediglich ein Luftloch aufwies, einen Hund. Dieser wurde sofort befreit und dem Veterinäramt übergeben.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Bremen geht konsequent gegen Drogenhandel vor und bekämpft diesen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Täglich führen Einsatzkräfte stadtweit Maßnahmen gegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durch.

