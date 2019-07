Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0430 --Senior zu Hause überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Ludwigsburger Straße Zeit: 08.07.2019 15.25 Uhr

Am Montagnachmittag raubte ein Unbekannter einen 76 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in Bremen-Findorff aus. Der Täter verschaffte sich durch einen Vorwand Zugang ins Haus des Seniors. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte klingelte gegen 15.25 Uhr an der Haustür des 76-Jährigen in der Ludwigsburger Straße und bat um Einlass, da seine ferngesteuerte Drohne auf seinem Dach gelandet sei. Der Senior ließ den Mann in guter Absicht in sein Haus und ging mit ihm in den Garten. Da man keine Drohne erblicken konnte, sind die beiden zurück ins Haus. Währenddessen zog der Unbekannte eine Maskierung über sein Gesicht und ging auf den 76-Jährigen los. Der Bremer wehrte sich solange, bis der Mann von ihm abließ und eigenständig anfing, das Haus zu durchsuchen. Schließlich verschwand der Räuber mit Bargeld und einer EC-Karte zu Fuß in Richtung Utbremer Ring. Der 76-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter soll auffällig groß, etwa 195 Zentimeter, schlank und zwischen 30 und 40 Jahren gewesen sein. Bei der Tat war er komplett dunkel gekleidet. Darüber hinaus machte er einen eher ungepflegten Eindruck.

Die Polizei Bremen fragt, wem der Mann am Montag im Bereich der Ludwigsburger Straße aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Holen Sie sich zur Sicherheit immer eine Vertrauensperson dazu und bitten Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu kommen. Den Fantasien der Täter sind bei Ihren Maschen keine Grenzen gesetzt. Seinen Sie lieber einmal zu viel misstrauisch.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell