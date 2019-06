POL-HB: Nr.: 0356--Angriff auf Pflegerin

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Osterholz, Züricher Straße Zeit: 31.05.2019, 11:20 Uhr

Am Freitagvormittag wurde eine 58 Jahre alte Pflegerin in einem Krankenhaus in Bremen-Osterholz von einem Patienten mit einer Schere angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Gegen 11:20 Uhr griff der 32-Jährige in einer geschlossenen Abteilung die Krankenhaus-Mitarbeiterin aus bisher unbekannten Gründen an und stach ihr mehrfach von hinten mit einer Schere in den Oberkörper. Die 58-Jährige zog sich dabei Verletzungen an Rücken und Händen zu. Lebensgefahr besteht nicht.

Polizeikräfte konnten den Mann noch an Ort und Stelle festnehmen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Die Mordkommission der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

