Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0355 --Streit eskaliert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Langemarckstraße/Pappelstraße Zeit: 02.06.19, 16:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag griffen drei 21-Jährige in der Bremer Neustadt einen 37-Jährigen an und verletzten ihn dabei mit einer Flasche und einem Pflasterstein. Einsatzkräfte stellten das Trio im Rahmen der Fahndung.

Gegen 16.30 Uhr befand sich der 37-Jährige mit seinem 52 Jahre alten Begleiter im Bereich der Langemarckstraße/Pappelstraße, als sie auf die dreiköpfige Gruppe trafen. Schnell gerieten die Männer in einen verbalen Streit in dessen Verlauf der 37-Jährige durch das Trio angegriffen wurde. Dabei verletzen sie ihn mit einer Flasche und einem Pflasterstein. Polizisten stellten die drei 21-Jährigen etwa zwei Stunden später in Gröpelingen und nahmen sie vorläufig fest. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Bremer Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell