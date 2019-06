Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0352 --Videoanlage überführt Räuber --

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, Gustav-Deetjen-Allee Zeit: 01.06.19, 08:30 Uhr

Am Samstagmorgen überfielen drei Männer einen 29-Jährigen in Bremen-Findorff und raubten dessen Mobiltelefon. Mit Hilfe der Videoaufnahmen am Hauptbahnhof konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden.

Der 29 Jahre alte Mann befand sich gegen 08:30 Uhr in der Gustav-Deetjen-Allee, als sich ihm drei Männer näherten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Bremer unvermittelt von dem Trio angegriffen und dabei mit Füßen und Schlägen traktiert. Nachdem die Tatverdächtigen geflüchtet waren, stellte der 29-Jährige den Verlust seines Mobiltelefons fest. Der Bremer wurde durch den Überfall verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine nachträgliche Sichtung der Kameraaufnahmen vom Hauptbahnhof durch die Videoleitstelle der Polizei Bremen verlief erfolgreich. Alle drei Tatverdächtigen konnten anhand der Beschreibung wiedererkannt werden. Ersten Ermittlungen zufolge flüchte das Trio nach der Tat in Richtung Hauptbahnhof, wo sie schließlich von den Überwachungskameras erfasst wurden. Weitere intensive Ermittlungen führten sodann zur Identifizierung aller drei Männer, einem 20-, 21- und 22-Jährigen.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnte der 20-jährige Angreifer angetroffen und festgenommen werden. Eine Haftprüfung dauert aktuell an. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Tatverdächtigen laufen.

Die Polizei Bremen informiert:

Seit dem 01.06.2019 ist die Videoüberwachung am Hauptbahnhof in Betrieb. Die Aufnahmen von insgesamt 52 Kameras werden in die neue Videoleitstelle im Polizeipräsidium übertragen und zur Auswertung gespeichert. Mitarbeiter verfolgen dort im Schichtbetrieb die Live-Bilder rund um die Uhr an Monitoren und können bei Gefahr in Verzug sofort den Einsatz auslösen. Nach 48 Stunden werden die Daten dann gelöscht - vorausgesetzt sie werden innerhalb dieser Frist nicht als Beweismaterial für Ermittlungszwecke benötigt.

