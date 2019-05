Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0350 --Polizei kontrolliert auf dem Wasser--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Weser und Lesum Zeit: 30.05.2019

Am Donnerstag hat die Wasserschutzpolizei in Bremen im Rahmen einer Schwerpunktmaßnahme Alkohol- und Drogenkontrollen auf der Weser und Lesum durchgeführt. Insbesondere Sportboote standen an diesem "Vatertag" im Visier der Einsatzkräfte.

Die Wasserschutzpolizei führte dabei insgesamt 20 Kontrollen durch und traf leider auch alkoholisierte Verkehrsteilnehmer auf ihren Sportbooten an. In einem Fall stellten die Polizisten bei einem Verantwortlichen einen Alkoholwert von 1,17 Promille und in einem weiteren Fall einen Wert von 0,78 Promille fest. Entsprechende Anzeigen wurden gegen die Verkehrsteilnehmer gefertigt.

Eine "zusätzliche" Kontrolle führten die maritimen Einsatzkräfte bereits auf dem Weg zum Anleger "an Land" in der Bremerhavener Straße durch. Ein Rollerfahrer konnte nach offensichtli-cher technischer Veränderung an dem Fahrzeug nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Die tatsächlich mögliche Geschwindigkeit lag deutlich über der eingetragenen Geschwindigkeit. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt und der Motorroller zudem sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell