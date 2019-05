POL-HB: Nr.: 0348--Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Polizei Bremen

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 27. und 28.05.19

Am Montag und Dienstag kam es in der Stadt zu Trickdiebstählen zum Nachteil von älteren Menschen. Die Täter gaben sich als Wasserwerker aus und erbeuteten in einem Fall auf diese Weise hochwertigen Schmuck.

Gegen 13 Uhr gab sich zunächst in der Friedrich-Stampfer-Straße in der Vahr ein unbekannter Mann gegenüber einer 80-Jährigen als Wasserwerker aus. Er erklärte, dass in der Wohnung drüber die Badewanne übergelaufen sei und er nun Schäden prüfen müsse. Während der Betrüger die Dame ablenkte, entwendete er eine schwarze Schmuckschatulle aus Leder mit Gold- und Silberschmuck aus dem Schlafzimmer.

Der Täter soll circa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hat längere Haare, mit Gel frisiert, und trug eine schwarze Hose mit mehreren Taschen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Am Dienstag versuchten die Kriminellen es erneut mit diesem Trick in der östlichen Vorstadt und in Huchting. In beiden Fällen erbeuteten sie jedoch nichts und verließen unverrichteter Dinge die Wohnungen.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Bei Verdacht verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Weitere Informationen zu den sogenannten SÄM-Delikten erhalten Sie auf www.polizei.bremen.de und auf www.polizei-beratung.de

