POL-HB: Nr.: 0345 --Mofafahrer schwer verletzt

Ort: Bremen-Osterholz, Osterholzer Landstraße Zeit: 25.05.19, 16.10 Uhr

Am Samstagnachmittag kollidierten in Bremen-Osterholz ein 18-jähriger Mofafahrer und ein 24 Jahre alter Autofahrer miteinander. Der 18-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Bremer Krankenhaus.

Gegen 16.10 Uhr bog der junge Zweiradfahrer von einer Hofausfahrt auf die Osterholzer Landstraße, als der 24-Jährige zeitgleich mit seinem BMW in Richtung Osterholzer Heerstraße fuhr. Der Autofahrer erfasste den 18-Jährigen und schob ihn etwa 40 Meter vor sich her. Dabei löste sich der Schutzhelm des jungen Mannes, der schwere Kopfverletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten umgehend in ein Bremer Krankenhaus.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von knapp 0,5 Promille. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.700 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Osterholzer Landstraße zwischen Oewerweg und Soltend gesperrt werden.

