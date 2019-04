Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0239--Frau auf Straße überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Luganer Straße Zeit: 03.04.19, 17 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde eine 78 Jahre alte Frau von einem bislang unbekannten Täter in Osterholz überfallen und dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr stieg die 78-Jährige alte Frau am Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinie 1 ein und fuhr bis zu der Haltestelle Ellenbrokstraße. Dort stieg sie gegen 16.15 Uhr aus und ging die Laguner Straße entlang. Der Unbekannter näherte sich ihr plötzlich von hinten und zog mit Gewalt an den Tragriemen ihrer Handtasche. Dabei stürzte sie zu Boden und der Täter konnte die Handtasche entwenden. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Frau wurde von Passanten am Tatort zwischen zwei Autos liegend aufgefunden, sie wurde in das Klinikum Bremen-Ost gebracht und anschließend dort stationär aufgenommen. Die 78- Jährige erlitt eine Schürfwunde an der Schläfe, sowie einen gebrochenen Arm.

Eine Anwohnerin fand kurz nach der Tatzeit die Geldbörse der Frau auf dem Gehweg nähe des Tatorts, die Handtasche lag daneben im Gebüsch. Der Täter hatte nur das Bargeld entwendet.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell