Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0238--Elf Fahrer unter Drogen aus dem Verkehr gezogen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Stresemannstraße Zeit: 3.4.19, 12 bis 20 Uhr

Am Mittwochnachmittag führte die Polizei in Hastedt eine spezielle Kontrolle zur Drogenerkennung im Straßenverkehr durch. Die speziell geschulten Einsatzkräfte zogen dabei elf Fahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten standen, aus dem Verkehr.

In der Stresemannstraße kontrollierten die Einsatzkräfte in der Zeit von 12 bis 20 Uhr Kraftfahrzeugführer. Insgesamt stoppten sie 150 Fahrzeuge. Bei elf Fahrern mussten Blutentnahmen durchgeführt werden, da sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten standen. Sie erhielten alle Fahrverbote. Ein Autofahrer aus Serbien fuhr unter Drogeneinfluss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und über 1400 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Bei einem Fahrzeugführer aus Italien und seinem kroatischen Beifahrer wurde Marihuana im Auto gefunden. Auch hier musste eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro gezahlt werden. In die Verkehrskontrolle geriet auch ein Fahrschüler, der seine Fahrstunde unter Medikamenteneinfluss angetreten hatte. Er war fahruntüchtig, eine Weiterfahrt wurde untersagt. Alle elf Fahrer erwarten nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogen- bzw. Medikamenteneinfluss. Darüber hinaus stellten die Beamte Verstöße gegen das Waffengesetz, Pflichtversicherungsgesetz und eine Urkundenfälschung fest. Ein Haftbefehl wurde vollstreckt.

Zum Erkennen von so genannten Drogenfahrten schult die Polizei Bremen in Theorie und Praxis kontinuierlich die Einsatzkräfte. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr erforderlich sind. Weitere Kontrollen werden folgen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell