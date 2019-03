Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0191--Überfall auf Taxifahrer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Schwarzer Weg Zeit: 15.03.19, 2.45 Uhr

In der Nacht zu Freitag überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Taxifahrer in Gröpelingen. Der Räuber flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Taxifahrer nahm zwei Fahrgäste im Bereich des Hillmannplatzes auf. Als Zielort gaben sie Gröpelingen an. An einer Tankstelle am Halmerweg hielt das Taxi. Beide Insassen stiegen zunächst aus, um dort etwas zu kaufen. Auf dem Tankstellengelände gerieten sie dann kurz in Streit mit einem anderen Kunden. Anschließend stieg nur noch der spätere Räuber zurück ins Taxi ein und gab als neues Fahrtziel Schwarzer Weg an. Kaum hatte der 48-jährige Fahrer dort gehalten, forderte er die Tageseinnahmen und bedrohte ihn mit einem Messer. Der Taxifahrer zeigte ihm seine fast leere Geldbörse, woraufhin der Täter wütend gegen die Windschutzscheibe trat und ohne Beute flüchtete. Der 48-Jährige fuhr zum nächsten Polizeirevier und zeigte die Raubtat an.

Der Räuber soll ca. 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß und dünn sein. Er hat schwarze, an den Seiten rasierte, Haare und trug einen Vollbart. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Hemd mit weißer Schrift bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Mann, der an der Tankstelle am Halmerweg mit den beiden Fahrgästen in Streit geraten war. Sachdienliche Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell