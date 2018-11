POL-HB: Nr.: 0754 --Trickdieb als falscher Polizist unterwegs

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Horn, Justus-Liebig-Straße Zeit: 28. November 2018, 15:30 Uhr

Eine 93 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag Opfer eines Trickdiebes geworden. Der Mann sprach die Seniorin vor ihrer Haustür in der Justus-Liebig-Straße an und stellte sich als Polizeibeamter vor. Weil in ihre Wohnung eingebrochen worden sei, so erklärte der vermeintliche Polizist, müsse er nun mit ihr Nachschau halten, ob etwas gestohlen worden sei. Die Frau betrat mit dem Tatverdächtigen die Räume ihrer Wohnung. Hier zeigte sie dem Mann eine Schmuckschatulle, in der sie ihren Schmuck aufbewahrt, der auch noch vorhanden war. Danach verabschiedete sich der falsche Polizist und verließ die Wohnung. Kurze Zeit später stellte die Rentnerin bei einer erneuten Nachschau fest, dass nun die Schatulle mitsamt Goldschmuck fehlte. Ein Portemonnaie mit einem geringen Bargeldbetrag war ebenfalls gestohlen worden. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, blonde, kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Poloshirt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362 38 88 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin: Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. Lassen Sie sich von Polizeibeamten immer den Dienstausweis zeigen, im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf unter 110. Die Polizei fragt Sie auch nicht nach Ihrem Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen in Ihrem Haus. Weitere Verhaltenstipps und Präventionshinweise erhalten Sie kostenlos in unserem Präventionszentrum, Am Wall 195 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de

