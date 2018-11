POL-HB: Nr.: 0734 --Zeugen nach Überfall auf Supermarkt gesucht

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Neustadt, Pappelstraße Zeit: 15.11.18, 21.35 Uhr

Am Donnerstagabend überfiel ein Unbekannter in der Bremer Neustadt einen Supermarkt. Der Mann bedrohte den 18 Jahre alten Angestellten mit einem Messer. Die Polizei sucht einen Zeugen, der zum Tatzeitpunkt mit zwei Hunden spazieren ging und den Flüchtigen noch festgehalten haben soll.

Der maskierte Mann betrat gegen 21.35 Uhr den Discounter in der Pappelstraße. Er ging geradewegs in Richtung Kasse und forderte unter Vorhalt eines Messers von dem 18-Jährigen die Herausgabe von Bargeld. Einen anwesenden Kunden forderte er auf, das Geschäft zu verlassen. Der Räuber ließ sich das Geld in eine schwarze Reisetasche legen. Anschließend flüchtete er auf einem dunklen Fahrrad in Richtung Biebricher Straße, Lahnstraße und weiter in die Kornstraße.

Im Bereich der Biebricher Straße soll ein Passant mit zwei Hunden noch versucht haben, den Flüchtigen festzuhalten. Die Polizei bittet diesen Zeugen dringend, sich zu melden.

Der Tatverdächtige soll etwa 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein. Bei der Tat trug er dunkle Kleidung. Sein Gesicht maskierte er mit einem dunklen Tuch oder einer Sturmhaube. Das Messer war schwarz und hatte eine Klingenläge von etwa 30 bis 40 Zentimetern.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

