POL-HRO: Rostock Groß Klein - vermisster 80 Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Rostock (ots) -

Der seit gestern Mittag vermisste 81jährige Helmut Nowicki wurde am heutigen Morgen gegen 07:20 Uhr in Groß-Klein durch Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen gefunden. Er war gestürzt und befand sich in einer hilflosen Lage. An der Suche waren sowohl ein Fährtenhund als auch der Polizeihubschrauber beteiligt. Torsten Fülkell Polizeirevier Lichtenhagen Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell