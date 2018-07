POL-HB: Nr.: 0431 --Fahrradfahrer schwer gestürzt

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Obervieland, Arster Weserdeich Zeit: 05.07.18, 18.45 Uhr

Am Donnerstagabend stürzte ein 64 Jahre alter Mann in Bremen-Obervieland mit seinem Rennrad und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei sucht einen unbekannten Fahrradfahrer, der möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen kann.

Der 64-Jährige befuhr mit seinem Rennrad den Arster Weserdamm in Richtung der Bundesautobahn 1. Im Bereich des Brunnsacker Wegs auf Höhe der Bootsanlegestelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Ein Rettungshubschrauber brachte den zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebenden Mann in ein Krankenhaus im Bremer Umland. Eine Zeugin sah kurz vor dem Sturz einen weiteren Mann an dem Verunglückten vorbeifahren. Der Fahrradfahrer war etwa 50 Jahre alt, hatte schwarz gelocktes Haar und trug ein khakigrünes T-Shirt. Er fuhr in Richtung Weyhe/Dreye.

Die Polizei bittet den Mann und weitere Zeugen sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

