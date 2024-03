Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb übersieht Streifenwagen und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (18.030.) versuchte sich ein Ladendieb erfolglos vor der Polizei zu verstecken. Um 18.30 Uhr entwendete der 18-Jährige in einem Handyladen am Friedrich-Ebert-Platz mehrere Mobiltelefone. Er rannte anschließend aus der Volme-Galerie und lief weiter in Richtung Rathausstraße. Dabei hielt sich der Mann immer wieder die Jackentaschen zu und schaute nach hinten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann durch Zufall beobachten und folgte ihm unbemerkt. Der Mann stieg im weiteren Verlauf in einen Rover ein. Als er auf den Streifenwagen aufmerksam wurde, duckte er sich und stieg auf der Beifahrerseite wieder aus. Er versteckte sich im Anschluss hinter dem Auto. Als die Polizisten den Mann kontrollierten, fanden die Beamten in seiner Jacke bereits auf Anhieb drei neuwertige Mobiltelefone. In der Zwischenzeit meldete sich eine Mitarbeiterin eines Handyladens bei der Leitstelle der Polizei und gab an, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Die Polizisten stellten die Mobiltelefone und auch das Auto sicher, da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob der 18-Jährige rechtmäßig im Besitz des Mannes war. Sie nahmen den wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten 18-Jährigen darüber hinaus vorläufig fest. Er erhielt eine Strafanzeige wegen schweren Ladendiebstahls. (arn)

