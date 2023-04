Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus PKW in Vorhalle

Hagen (ots)

Am 22.04.2023 um 12.40 Uhr erschien ein 65-Jähriger auf einer Polizeiwache in Hagen. Er zeigte einen Diebstahl aus seinem PKW in Hagen, Am Ringofen an. Er hatte sein Fahrzeug am 17.04.2023 um 17.30 Uhr für 15 Minuten abgeparkt und nicht abgeschlossen. Bei seiner Rückkehr zu seinem Auto stellte er fest, dass aus dem Fahrzeug sein Handy gestohlen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden.

