Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht - Autofahrer hindert Fußgängerin in Hohenlimburg am Überqueren der Straße

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Donnerstag (11.08.2022) hinderte ein rücksichtsloser Autofahrer eine 64-jährige Frau in Hohenlimburg daran, die Straße an einer Grünlicht zeigenden Fußgängerampel zu überqueren. Gegen 21.00 Uhr lief die Frau die Untere Isenbergstraße entlang und wollte dort die Straße überqueren. Als sie sich in der Mitte der Straße auf einer sogenannten Querungshilfe für Fußgänger befand, kam aus der Langenkampstraße ein Auto angefahren. Obwohl die Ampel für die 64-Jährige Grün anzeigte, fuhr der Fahrer nach links auf die Untere Isenbergstraße und hinderte sie am Überqueren. Den Polizeibeamten sagte die Frau später, dass es sich bei dem Fahrzeug um eine schwarze, tiefergelegte Mercedes Limousine handelte. Der Fahrer war zwischen 20 und 27 Jahren alt, hatte einen dunklen Oberlippenbart sowie kurze, schwarze, nach hinten gekämmte Haare. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

