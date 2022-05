Polizei Hagen

POL-HA: 22-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit Motorrad unterwegs

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte hielten am Donnerstagnachmittag (12.05.2022) in Haspe einen 22-jährigen Motorradfahrer an, der unter Drogeneinfluss und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen 17.00 Uhr fiel der Hagener den Beamten in der Berliner Straße auf, da er augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sie hielten das Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bemerkten die Beamten die geröteten Augen und das nervöse Verhalten des 22-jährigen Fahrers. Ein Drogentest schlug auf den Wirkstoff THC an. Darüber hinaus erhärtete sich während der Überprüfung des Zweirades der Verdacht der technischen Manipulation. Da der Hagener nur über einen Führerschein der Klasse B verfügte, kam der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an. Anschließend leiteten sie in Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss gegen den 22-Jährigen ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

