Polizei Hagen

POL-HA: Männer geraten wegen Fußballparolen in der Innenstadt aneinander

Hagen (ots)

Am Sonntagabend (16.05.2021) kam es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung und anschließenden Körperverletzung zwischen insgesamt 5 Personen. Polizeibeamten fiel gegen 23.20 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt in der Badstraße die Personengruppe auf. Die Männer hielten sich im Bereich des dortigen Kreisverkehrs auf und waren offenbar aneinander geraten. Nachdem sich die Situation beruhigte, konnten die Beamten die Männer einzeln befragen. Ein 30-Jähriger Hagener sagte, dass er und sein 32-jähriger Bekannter am Abend ein Fußballspiel geschaut haben. Anschließend sind sie dann durch die Innenstadt gelaufen und haben dabei Parolen ihres Fußballvereins gesungen. Die Polizisten fanden heraus, dass sich von dem Gesang weitere Passanten provoziert fühlten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung gerieten die beiden Männer dann mit den drei 17- 18- und 19-jährigen Hagenern aneinander. Dabei verletzten sich zwei der Beteiligen leicht, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

