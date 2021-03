Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Laubenaufbruch am Goldberg gesucht

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in dem Zeitraum von Samstag (06.03.2021) bis Mittwoch (17.03.2021) eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Straße Am Waldhang auf. Ein 61-Jähriger bemerkte die offen stehende Tür seiner Hütte und informierte die Polizei. Der Hagener teilte den Beamten mit, dass wahrscheinlich nichts gestohlen wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell