Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 25. Juli, meldete ein 25-Jähriger seinen Roller bei der Polizei als gestohlen. Er hatte das Fahrzeug, das nicht mehr verkehrstauglich war, drei Tage zuvor auf einer Wiese in der Enneper Straße abgestellt. Eine 61-jährige Zeugin sah das Kleinkraftrad der Marke Piaggio zuletzt am Samstagvormittag. Der Diebstahl muss sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

