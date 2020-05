Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

In der Zeit vom 15.05.2020, 17:00 Uhr und 16.05.2020, 13:30 Uhr, kam es in der Mauerstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Pkw Toyota wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

