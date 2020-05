Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen und ohne Führerschein durch Altenhagen

Hagen (ots)

Am Dienstagabend, 19:30 Uhr, kam einer Polizeistreife auf der Brinkstraße in Altenhagen ein Auto entgegen, das die Beamten kontrollierten. Die 34-jährige Fahrerin des Wagens hatte keinerlei Ausweispapiere dabei. Es stellte sich heraus, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Wegen drogentypischer Anzeichen wollten die Polizisten einen Drogenvortest durchführen. Den lehnte die Frau ab und willigte direkt in eine Blutprobenentnahme ein, da sie von einem positiven Ergebnis ausging und Zeit sparen wollte. Im Präsidium entnahm ein Arzt das Blut, das nun untersucht wird. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

