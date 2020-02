Polizei Hagen

POL-HA: Kneipenrandalierer

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, randalierte eine betrunkene männliche Person in einer Gaststätte in der Hagener Innenstadt (Mittelstr.). Er schrie lauthals herum und belästigte andere Gäste. Außerdem behauptete er, er habe eine Waffe dabei.

Die eingetroffene Polizei überprüfte die Person und durchsuchte sie. Es wurde keine Waffe aufgefunden. Jetzt hat die nächtliche Randaliererei ein Nachspiel und die Kriminalpolizei ermittelt

