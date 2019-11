Polizei Hagen

POL-HA: 87-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 06. November, verletzte sich ein 87-jähriger Fußgänger leicht. Der Mann wollte die Feithstraße gegen 13:15 Uhr überqueren und wurde dabei von dem Ford eines 19-Jährigen erfasst, der in Richtung Hagener Straße unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzte der 87-Jährige. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

