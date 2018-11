POL-HA: Auffahrunfall im Lennetal

Hagen (ots) - Bei einem Auffahrunfall im Lennetal zog sich ein Audi-Fahrer leichte Verletzungen zu, es entstand hoher Sachschaden und der zweite Unfallbeteiligte hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Gegen 18.55 Uhr wollte der 57 Jahre alte Unfallverursacher von der Verbandsstraße nach rechts auf die Villigster Straße abbiegen. Während er nach eigenen Angaben noch nach links in Richtung Industriestraße nach bevorrechtigten Fahrzeugen schaute, stoppte ein vor ihm fahrender Lkw verkehrsbedingt ab. Der Audi-Fahrer prallte mit der Front in die Anhängerkupplung des Lastwagens und durch die Wucht des Aufpralls entstand erheblicher Sachschaden an dem Pkw. In einem ersten Gespräch mit dem Lkw-Fahrer war dieser sicher, dass sein Truck keinen Schaden davongetragen hatte und er setzte einvernehmlich seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf war Rettungswagen erforderlich, da sich der 57-Jährige bei dem Unfall verletzt hatte und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Sein Pkw verlor Motoröl sowie Kühlflüssigkeit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer wird gebeten, sich unter der 986 2066 mit der Unfallsachbearbeitung in Verbindung zu setzen.

