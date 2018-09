POL-HA: Streitigkeiten unter Autofahrern

Hagen (ots) - Am Montagnachmittag war die Polizei zur Unfallaufnahme auf einem Parkplatz an der Ophauser Straße eingesetzt. Dabei kochten die Emotionen hoch, weil ein 49-jähriger Autofahrer angab, dass ein 68 Jahre alter Volvo-Fahrer beim Zurücksetzen mit der Anhängekupplung seinen Wagen touchiert habe. Während ein Motorradpolizist den Sachverhalt protokollierte, beleidigte der 68-Jährige trotz mehrfacher Ermahnung durch den Polizeibeamten seinen Kontrahenten. So folgte auf die Unfallaufnahme eine Strafanzeige und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell