POL-HA: Unter Alkohol und ohne Führerschein gefahren

Hagen (ots) - Am Mittwoch, 01.03.2018, kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in Hohenlimburg. Gegen 22:40 Uhr fuhr einer Streifenwagenbesatzung ein Roller ohne eingeschaltetes Licht entgegen. Um den Fahrer zu kontrollieren, gaben die Beamten ihm Anhaltesignale per Leuchtschrift und -blitz. Auf diese reagierte der Mann zunächst nicht. Erst an der Unteren Isenbergstraße hielt er seinen Roller an. Als der 29-Jährige sich den Polizisten vorstellte, nahmen diese sofort seine lallende Aussprache und Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Auf der Hohenlimburger Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dort stelle sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß und das Kennzeichen am Motorroller nicht mehr zugelassen war. Der Hagener muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

