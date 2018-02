POL-HA: Vier Jungs klauen 50 Euro

Hagen (ots) - Am Dienstag betraten vier Jungs gegen 11.30 Uhr eine Begegnungsstätte am Hüttenplatz. Einer der Jugendlichen fragte, ob er seine Sozialstunden dort ableisten könne. Nachdem die Jungs das Gebäude wieder verlassen hatten, waren 50 Euro von einem Tisch verschwunden. Unmittelbar danach begaben sich die vier Jugendlichen zu einem in der Nähe gelegenen Altenwohnheim und fragten auch hier, ob sie Sozialstunden ableisten könnten. Nachdem man dies verneinte, verschwanden die Jungs in unbekannte Richtung. Die Jugendlichen sind ca. 12 bis 15 Jahre alt. Einer wird als auffallend klein beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

