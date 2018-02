POL-HA: Einbrecher flüchtet auf Fahrrad

Hagen (ots) - Am Dienstag begab sich ein 56-jähriger Hagener gegen 18.00 Uhr zu seinem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Hier traf er auf einen Mann, der sich in einem anderen Keller befand. Beim Anblick des 56-Jährigen rannte der Mann aus dem Haus und flüchtete auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der flüchtige Mann drei Keller aufgebrochen hatte. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Verdächtige konnte leider nicht näher beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

