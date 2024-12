Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Rheydter Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat am Dienstag, 10. Dezember, im Ortsteil Rheydt einen Einbruch in eine Wohnung aufgenommen. Unbekannte hatten sich dort gewaltsam Zugang verschafft und Wertsachen entwendet.

An der Gracht meldete ein 20-jähriger Mieter der Polizei am Dienstagmorgen einen Einbruch in seine Wohnung. Wie Ermittler der Kriminalpolizei kurz darauf feststellten, hatten Unbekannte die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen. Nach Angaben des Geschädigten entwendeten sie einen Fernseher sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich vermutlich am Vortag zwischen 12 und 17 Uhr.

Bei ihren Ermittlungen nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

