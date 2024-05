POL-MG: Gaststätteneinbruch an der Hindenburgstraße

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 29. April, einen weißen Mercedes-Benz (Sprinter) im Kreuzungsbereich Am Hockstein / Sperberstraße gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter das geparkte Fahrzeug zwischen 23.40 Uhr und 6.50 Uhr. In dem Transporter befanden sich unter anderem persönliche Dokumente, Werkzeug und elektronische Geräte. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

