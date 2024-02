Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 3. Februar, haben sich zwei Hauseinbrüche im Mönchengladbacher Stadtgebiet ereignet.

An der Straße Am Rosengarten in Eicken überraschte der Eigentümer eines Einfamilienhauses zwei unbekannte Männer gegen 17.50 Uhr im Obergeschoss. Als er nach Hause kam, hatte er unbekannte Stimmen wahrgenommen. Bei der Nachschau, um wen es sich handeln könnte, erblickte er die zwei Männer und flüchtete ins Nachbarhaus. Von dort aus alarmierte er die Polizei. Einer der Männer soll etwa 35 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug einen Stoppelbart, dunkle Haare, eine dunkle Wollmütze sowie dunkle Oberbekleidung. Der andere Mann soll ein rotes Bekleidungsstück getragen haben.

An der Friedrich-Ebert-Straße verschafften sich Unbekannte zwischen 17 und 23 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie einen Schlüsselbund mit unter anderem einem Autoschlüssel. Der Besitzer konnte weder seinen Schlüsselbund, noch seinen weißen Skoda Karoq am nächsten Tag auffinden. Das Auto hatte er tags zuvor auf einem Discounterparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße geparkt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise in beiden Fällen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

