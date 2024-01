Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbrüche in der Rhedyter Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch, 31. Januar, in zwei Geschäfte an der Hauptstraße und in ein Geschäft an der Harmoniestraße eingebrochen.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 0.10 Uhr zwei Einbrüche. Er gab an, einen lauten Knall gehört zu haben. Anschließend habe er zwei eingeschlagene Glasscheiben an den Eingangstüren zweier Läden an der Hauptstraße bemerkt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich dabei um ein Modegeschäft und einen Optiker handelt. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld aus dem Modegeschäft. Den Einbruch bei dem anderen Geschäft brachen sie offenbar ab, als dort ein Alarm ausgelöst wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen verlief erfolglos.

Gegen 2.30 Uhr meldete ein weiterer Zeuge einen möglichen Einbruch bei der Polizei. Er gab an, eine eingeschlagene Glasscheibe an der Eingangstür eines Haarstudios an der Harmoniestraße bemerkt zu haben. Für die Beamten bestätigte sich vor Ort der Verdacht eines Einbruchs. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

