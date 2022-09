Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche in Gartenlauben

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Freitag 09.09.2022 und Montag, 12.09.2022 sind bislang unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben an der Haiderfeldstraße in Mönchengladbach Windberg eingebrochen. Tatort ist das Gelände des Kleingartenvereines Winandsberg e.V. 1969. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sieben Gartenlauben betroffen. In sechs Fällen durchwühlten die bislang unbekannten Täter die Gartenlauben nach Diebesgut. In einem Fall blieb es bei einem versuchten Einbruch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter Telefon: 02161-29-0.(wr)

