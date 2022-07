POL-MG: Unbekannte brechen in Tankstelle ein

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 2. Juli, und Freitag, 8. Juli, haben Unbekannte ein Auto an einem P&R Parkplatz in Lürrip gestohlen. Der Halter hatte den schwarzen VW (Golf) nach eigenen Angaben am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz im Bereich der S-Bahn Station an der Volksbadstraße geparkt und abgeschlossen. Als er am Freitag das Auto gegen 18:30 Uhr abholen wollte, bemerkte er den Diebstahl ...

