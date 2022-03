Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrlässige Brandstiftung - Müllcontainer und Hausfassade betroffen

Mönchengladbach (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach informierte die Polizei Samstagnacht, 12.03.2022, über ihr gemeldete, brennende Müllcontainer an der Dahlener Straße. Durch das Feuer entstand auch Gebäudeschaden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzten die Täter gegen 04.15 Uhr den mittleren der drei, an der unteren Dahlener Straße an einem Haus und vor einem Eisentor stehenden, Plastikcontainer fahrlässig in Brand. Dieser brannte nicht nur komplett aus und schmolz stark, das Feuer griff auch auf die beiden Container rechts und links daneben über. Sie wurden ebenfalls stark beschädigt.

Darüber hinaus entstand an dem Haus nicht unwesentlicher Gebäudeschaden: Neben starken Verrußungen an der Fassade schmolz auch teilweise das Dämmmaterial der Fassade.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Das im Erdgeschoss liegende Geschäft war verraucht. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen fahrlässiger Brandstiftung und fragt: Wem sind in dem Bereich Samstagnacht Personen aufgefallen? Wer kann weitere Angaben machen? (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell