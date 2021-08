Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysatoren-Klau: Diebe schlagen gleich vier Mal zu

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 1. August, 19 Uhr und Montag, 2. August, 14.30 Uhr mehrmals auf zwei verschiedenen Parkplätzen an der oberen Rheydter Straße in Dahl zugeschlagen und an vier Fahrzeugen jeweils die Katalysatoren entwendet.

Den Besitzern fiel der Diebstahl aus den geparkten Autos auf, weil diese beim Starten auffallend laute Geräusche machten.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell