POL-MG: Kellereinbrüche in der Innenstadt

In der Mönchengladbacher Innenstadt sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. Juni) Einbrecher unterwegs gewesen.

Sie hebelten an der Yorckstraße, an der Hermannstraße, an der Albertusstraße und zweimal an der Kaiserstraße Hauseingangstüren auf. In allen fünf Häusern brachen die Täter in Kellerverschläge ein und entwendeten dabei unter anderem ein schwarz-weißes Damenfahrrad und ein schwarzes Kinderfahrrad.

An fünf weiteren Mehrfamilienhäuser an der Straße Adenauerplatz stellten die Bewohner am Donnerstagmorgen ebenfalls Hebelmarken an der Hauseingangstür fest. Es blieb in allen diesen Fällen beim Einbruchsversuch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

