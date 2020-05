Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrerin und E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zwei Verkehrsteilnehmer, die mit einem E-Scooter unterwegs waren, sind im Mönchengladbacher Stadtgebiet bei Alleinunfällen leicht verletzt worden.

Ein 25-jähriger Mönchengladbacher war am Freitag, 29. Mai, gegen 6.30 Uhr in Rheydt auf der Stresemannstraße verunglückt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum wurden ihm Blutproben entnommen.

Eine 32-jährige Mönchengladbacherin stürzte am Donnerstag, 28. Mai, gegen 10.15 Uhr in Lürrip auf der Zeppelinstraße. Nach eigenen Angaben hatte sie versucht, mit der linken Hand ein Zeichen für den nachfolgenden Verkehr zu geben. Dabei sei der Lenker umgeschlagen. (ds)

